Швейцарія приєдналася до частини 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій, запроваджених ЄС у зв’язку з війною Росії проти України, у частині санкцій проти фізосіб та компаній.
Про це йдеться у комюніке Федеральної ради Швейцарії, що є у розпорядженні "Європейської правди".
Федеральна рада отримала повідомлення Федерального департаменту економіки, освіти й науки (DEFR), що відповідає у тому числі за санкції, про розширення санкційних заходів проти Росії. Зміни набудуть чинності з 18 години 28 червня.
Швейцарія таким чином приєднується до нових санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб.
Це означатиме замороження активів та заборону для фізосіб в’їздити на територію Швейцарії, як і їхати через країну транзитом.
Крім того, Швейцарія врахувала зміни до санкцій ЄС, які внесли 13 березня, що стосувалися померлих осіб та двох дублікатів.
Що стосується заходів з 11-го пакету, спрямованих на боротьбу з обходом вже діючих санкцій, Федеральну раду 28 червня "проінформували про зміни та календар роботи з метою впровадження нових заходів".
Одночасно стало відомо, що Федеральна рада не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готувалися модернізувати у Німеччині та передати Україні.