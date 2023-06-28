Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций, введенных ЕС в связи с войной России против Украины, в части санкций против физлиц и компаний.

Об этом говорится в коммюнике Федерального совета Швейцарии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Федеральный совет получил сообщение Федерального департамента экономики, образования и науки (DEFR), отвечающего в том числе за санкции, о расширении санкционных мер против России. Изменения вступят в силу с 18 часов 28 июня.

Швейцария таким образом присоединяется к новым санкциям ЕС, объявленным 23 июня в отношении 71 физического лица и 33 юридических лиц.

Это будет означать замораживание активов и запрет для физлиц въезжать на территорию Швейцарии, как и ехать через страну транзитом.

Кроме того, Швейцария учла изменения в санкции ЕС, которые внесли 13 марта, касающиеся умерших лиц и двух дубликатов.

Что касается мер из 11-го пакета, направленных на борьбу с обходом уже действующих санкций, Федеральный совет 28 июня "проинформировали об изменениях и календаре работы с целью внедрения новых мер".

Одновременно стало известно, что Федеральный совет не разрешил реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовились модернизировать в Германии и передать Украине.