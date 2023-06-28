Прем'єр Швеції про акцію зі спаленням Корану: Це законно, але недоречно

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував рішення поліції дозволити проведення акції, під час якої чоловік має намір спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі 28 червня.

Про це шведський прем'єр сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Крістерссон зазначив, що не збирається спекулювати щодо того, як ця акція може вплинути на процес вступу Швеції до НАТО.

"Це законно, але недоречно. Я вважаю, що ми живемо в такий час, коли треба зберігати спокій і думати про те, що є найкращим для довгострокових інтересів Швеції", – сказав він.

Прем'єр Швеції додав, що рішення про схвалення акції ухвалює поліція.

Раніше шведська поліція дала дозвіл чоловікові спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі 28 червня – в день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам.

Очікується, що в акції візьмуть участь дві людини, згідно із заявкою на отримання дозволу.

Заявник – 37-річний чоловік, чиї заявки на спалення Корану раніше були відхилені. Він наполягає, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО і не повинно розглядатися як акт ненависті проти мусульман, а метою є критика Корану і законів шаріату.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до або на саміті у Вільнюсі наступного місяця, хоча ця мета може не реалізуватися.