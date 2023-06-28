Премьер Швеции об акции с сожжением Корана: Это законно, но неуместно

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал решение полиции разрешить проведение акции, во время которой мужчина намерен сжечь копию Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня.

Об этом шведский премьер сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кристерссон отметил, что не собирается спекулировать относительно того, как эта акция может повлиять на процесс вступления Швеции в НАТО.

"Это законно, но неуместно. Я считаю, что мы живем в такое время, когда надо сохранять спокойствие и думать о том, что является лучшим для долгосрочных интересов Швеции", – сказал он.

Премьер Швеции добавил, что решение об одобрении акции принимает полиция.

Ранее шведская полиция дала разрешение мужчине сжечь копию Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня – в день начала трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Ожидается, что в акции примут участие два человека, согласно заявке на получение разрешения.

Заявитель – 37-летний мужчина, чьи заявки на сожжение Корана ранее были отклонены. Он настаивает, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в среду, что Стокгольм все еще хочет присоединиться к НАТО до или на саммите в Вильнюсе в следующем месяце, хотя эта цель может не реализоваться.