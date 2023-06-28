Дуда: Україні потрібні такі гарантії безпеки, щоб Росія більше не напала

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні необхідно надати такі гарантії безпеки, щоб зробити неможливим потенційний напад РФ у майбутньому.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із президентами Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Дуда наголосив, що безпека України – "це безпека нас усіх, це наш спільний інтерес".

Він висловив сподівання, що Україна стане повноправним членом НАТО у майбутньому і додав, що робитиме все можливе, щоб це сталось якомога швидше.

Польський президент нагадав про свої переговори із міжнародними союзниками, в ході яких обговорювалися гарантії безпеки для України.

"Сьогодні надзвичайно важливим є те, щоб зміцнити безпеку східного флангу НАТО. І якомога більше наблизити Україну до НАТО, охопити її такими гарантіями безпеки, які б відбили охоту у російського агресора до нових актів агресії проти України", – сказав Дуда.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, водночас він розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

Читайте також: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього