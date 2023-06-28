Дуда: Украине нужны такие гарантии безопасности, чтобы Россия больше не напала

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине необходимо предоставить такие гарантии безопасности, чтобы сделать невозможным потенциальное нападение РФ в будущем.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Дуда подчеркнул, что безопасность Украины – "это безопасность нас всех, это наш общий интерес".

Он выразил надежду, что Украина станет полноправным членом НАТО в будущем и добавил, что будет делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

Польский президент напомнил о своих переговорах с международными союзниками, в ходе которых обсуждались гарантии безопасности для Украины.

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО. И как можно больше приблизить Украину к НАТО, охватить ее такими гарантиями безопасности, которые бы отбили охоту у российского агрессора к новым актам агрессии против Украины", – сказал Дуда.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, в то же время он развеял надежды Киева на ускоренное вступление в НАТО.

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