Як посіпака Путіна намагається розвалити Боснію і Герцеговину

Боснії і Герцеговині готують політичну кризу, яку країна може й не пережити.

Республіка Сербська (далі – РС, окремий регіон у складі Боснії і Герцеговині) починає приймати закони, реалізація яких призведе до фактичного виходу зі складу єдиної країни.

Наразі Захід має достатньо повноважень, щоб зупинити цей спалах сепаратизму. Проте такі кроки автоматично призведуть до міжнародного скандалу – адже їх гарантовано будуть вважати нелегітимними Китай та РФ.

Докладніше – у статті кандидата історичних наук, тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік старанно та послідовно відпрацьовує доручення РФ з дестабілізації Боснії і Герцеговини. Відповідно, все більш різкою стає сепаратистська риторика, все більше стає звинувачень на адресу міжнародної спільноти та особливо – на адресу Високого представника, міжнародного посадовця з унікальним статусом, Крістіана Шмідта. Згідно з Дейтонськими домовленостями, це найвпливовіший посадовець країни, здатний відправляти у відставку урядовців найвищого рангу та зупиняти дії законів.

Додік стверджує, що державна власність на території Республіки Сербської – є власністю саме РС, а не Боснії і Герцеговини (БіГ), що суперечить Дейтонським мирним угодам.

На додачу він знову блокує роботу державних органів БіГ, зокрема, Конституційного суду та відкликає з них службовців-сербів.

Лідер Республіки Сербської закликав Скупщину схвалити рішення щодо припинення контактів з посольствами США та Великої Британії й одночасно дозволив відкрити в Баня Луці представництво російського посольства.

А ще – він вважає Крістіана Шмідта нелегітимним Високим представником, підігруючи РФ та Китаю, які також вимагають ліквідації Офісу Високого представника (ОВП).

У травні Додік відвідав Москву, де Путін подякував йому за "нейтральну позицію РС щодо подій в Україні", пообіцяв розширити економічне співробітництво до небачених розмірів, та ще й нагородив орденом Александра Невського за "зміцнення партнерства" Росії та РС.

Відразу після зустрічі у Кремлі президент РС вирішив перейти від погроз до справ.

Для початку Додік взяв участь у проурядовому мітингу у Белграді, який зібрав президент Сербії Александар Вучич, де завершив свій виступ бойовим кличем "хай живе Росія".

Минулого тижня Скупщина схвалила закон, згідно з яким зупиняється публікування в офіційному "Службовому віснику Республіки Сербської" рішення Верховного представника Крістіана Шмідта.

Фактично цей "закон" став першим реальним кроком до необоротних процесів розвалу цілісності БіГ.

Далі більше. 27 червня законодавці Республіки Сербської оголосили, що рішення та акти Конституційного суду БіГ не будуть виконуватися на їхній території, доки парламент єдиної держави не ухвалить загальнонаціональний закон про суд. І це ще один крок, що торпедує Дейтонську угоду, на якій тримається єдність БіГ.

Чи не час Високому представнику знову скористатися своїми повноваженнями, відсторонивши від посад Додіка та його прихильників, які в прямому сенсу загрожують існуванню держави?

Нині використання цих повноважень гарантовано викличе міжнародний скандал, адже РФ та Китай не голосували за кандидатуру Шмідта, а відповідно – не визнають його повноважень.

Саме тому Захід до останнього використовує механізм не покарання, а переконання.

Проте, схоже, що цей механізм не працює. І всі спроби "не розкачувати" ситуацію призводять до протилежного результату.

Докладніше – у матеріалі Володимира Цибульника Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.