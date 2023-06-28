Как прихвостень Путина пытается развалить Боснию и Герцеговину

Боснии и Герцеговине готовят политический кризис, который страна может и не пережить.

Республика Сербская (далее – РС, отдельный регион в составе Боснии и Герцеговины) начинает принимать законы, реализация которых приведет к фактическому выходу из состава единой страны.

Сейчас Запад имеет достаточно полномочий, чтобы остановить эту вспышку сепаратизма. Однако такие шаги автоматически приведут к международному скандалу – ведь их гарантированно будут считать нелегитимными Китай и РФ.

Подробнее – в статье кандидата исторических наук, временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цыбульника Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.

Президент Республики Сербской Милорад Додик старательно и последовательно отрабатывает поручения РФ по дестабилизации Боснии и Герцеговины. Соответственно, все более резкой становится сепаратистская риторика, все больше становится обвинений в адрес международного сообщества и особенно – в адрес Высокого представителя, международного чиновника с уникальным статусом, Кристиана Шмидта. Согласно Дейтонским договоренностям, это самый влиятельный чиновник страны, способный отправлять в отставку чиновников высокого ранга и останавливать действия законов.

Додик утверждает, что государственная собственность на территории Республики Сербской – является собственностью именно РС, а не Боснии и Герцеговины (БиГ), что противоречит Дейтонским мирным соглашениям.

Вдобавок он снова блокирует работу государственных органов БиГ, в частности, Конституционного суда и отзывает из них служащих-сербов.

Лидер Республики Сербской призвал Скупщину принять решение о прекращении контактов с посольствами США и Великобритании и одновременно позволил открыть в Баня Луке представительство российского посольства.

А еще – он считает Кристиана Шмидта нелегитимным Высоким представителем, подыгрывая РФ и Китаю, которые также требуют ликвидации Офиса Высокого представителя (ОВП).

В мае Додик посетил Москву, где Путин поблагодарил его за "нейтральную позицию РС относительно событий в Украине", пообещал расширить экономическое сотрудничество до невиданных размеров, да еще и наградил орденом Александра Невского за "укрепление партнерства" России и РС.

Сразу после встречи в Кремле президент РС решил перейти от угроз к делам.

Для начала Додик принял участие в проправительственном митинге в Белграде, который собрал президент Сербии Александар Вучич, где завершил свое выступление боевым кличем "да здравствует Россия".

На прошлой неделе Скупщина одобрила закон, согласно которому останавливается публикация в официальном "Служебном вестнике Республики Сербской" решения Верховного представителя Кристиана Шмидта.

Фактически этот "закон" стал первым реальным шагом к необратимым процессам развала целостности БиГ.

Дальше больше. 27 июня законодатели Республики Сербской объявили, что решения и акты Конституционного суда БиГ не будут исполняться на их территории, пока парламент единого государства не примет общенациональный закон о суде. И это еще один шаг, торпедирующий Дейтонское соглашение, на котором держится единство БиГ.

Не пора ли Высокому представителю снова воспользоваться своими полномочиями, отстранив от должностей Додика и его сторонников, которые в прямом смысле угрожают существованию государства?

Сейчас использование этих полномочий гарантированно вызовет международный скандал, ведь РФ и Китай не голосовали за кандидатуру Шмидта, а соответственно – не признают его полномочий.

Именно поэтому Запад до последнего использует механизм не наказания, а убеждения.

Однако, похоже, что этот механизм не работает. И все попытки "не раскачивать" ситуацию приводят к противоположному результату.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.