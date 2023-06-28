Президент Литви: Україна пише свою Конституцію кров’ю

Президент Литви Гітанас Науседа у День Конституції України заявив, що українці "пишуть кров’ю" текст Основного закону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції із президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським в Києві.

"Кожна нація пише свою Конституцію чорнилом, але мало хто пише її кров’ю…З 2014 року Україна захищає свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, захищає культуру і мову, прапор і герб. Так само захищає свій шлях у західний світ, а саме – в ЄС і НАТО", – підкреслив Науседа.

Говорячи про перспективи вступу України в НАТО, литовський очільник сказав, що Україна стане членом Альянсу і Литва це підтримує.

Він сказав, що на саміті у Вільнюсі має бути чітко підтверджено, що Україна є невід’ємною частиною трансатлантичної архітектури НАТО в Європі, а також буде відкритий шлях до її членства в Альянсі.

Раніше повідомлялося, що до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

Коментуючи свою поїздку до української столиці, Науседа зазначив, що приїхав перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".

Крім Науседи, до Києва приїхав польський президент Анджей Дуда.