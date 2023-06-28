Президент Литвы: Украина пишет свою Конституцию кровью

Президент Литвы Гитанас Науседа в День Конституции Украины заявил, что украинцы "пишут кровью" текст Основного закона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским в Киеве.

"Каждая нация пишет свою Конституцию чернилами, но мало кто пишет ее кровью ... С 2014 года Украина защищает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, защищает культуру и язык, флаг и герб. Так же защищает свой путь в западный мир, а именно – в ЕС и НАТО", – подчеркнул Науседа.

Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, литовский президент сказал, что Украина станет членом Альянса и Литва это поддерживает.

Он сказал, что на саммите в Вильнюсе должно быть четко подтверждено, что Украина является неотъемлемой частью трансатлантической архитектуры НАТО в Европе, а также будет открыт путь к ее членству в Альянсе.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Комментируя свою поездку в украинскую столицу, Науседа отметил, что приехал перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".

Кроме Науседы, в Киев приехал польский президент Анджей Дуда.