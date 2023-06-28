У Фінляндії зберіг посаду міністр, якого хотіли звільнити за нацистські висловлювання

Парламент Фінляндії у середу незначною більшістю голосів висловив вотум довіри міністру економіки нового правого уряду Вільгельму Юннілі, на якого опозиція поскаржились через нацистські висловлювання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За збереження посади міністром економіки висловились 95 депутатів парламенту Фінляндії, проти були 86. Під час голосування опозиція вивісила ультраправі висловлювання Юнніли та його участь у заході, пов'язаному з ультраправими.

Йдеться про ультраправу акцію, присвячену річниці теракту в Турку, на якій Юнніла виступав як член фінського парламенту. Сам він заперечував, що має зв’язок із організацією.

Крім того, напередодні останніх парламентських виборів навесні Юнніла привітав іншого кандидата з виборчим номером 88, що відсилає до нацистського привітання "Хайль Гітлер", заявивши, що воно "виграшне".

Нині міністр економіки стверджує, що то були невдалі жарти, й перепрошує за них. Прем’єр уряду Петтері Орпо своєю чергою заявив, що провів із Юннілою "серйозну розмову", і той заперечив причетність до екстремістських рухів і повторив, що шкодує про свої публікації і дії.

Це перший серйозний скандал, що сколихнув уряд Орпо, який називають найбільш правим за всю історію Фінляндії. Половина фінів вважають, що він не зможе утримати владу до кінця чотирирічного терміну.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.