В Финляндии сохранил должность министр, которого хотели уволить за нацистские высказывания

Парламент Финляндии в среду незначительным большинством голосов выразил вотум доверия министру экономики нового правого правительства Вильгельму Юннили, на которого оппозиция пожаловались из-за нацистских высказываний.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За сохранение должности министром экономики высказались 95 депутатов парламента Финляндии, против были 86. Во время голосования оппозиция вывесила ультраправые высказывания Юннилы и его участие в мероприятии, связанном с ультраправыми.

Речь идет об ультраправой акции, посвященной годовщине теракта в Турку, на которой Юннила выступал как член финского парламента. Сам он отрицал, что имеет связь с организацией.

Кроме того, накануне последних парламентских выборов весной Юннила поздравил другого кандидата с избирательным номером 88, отсылающим к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер", заявив, что оно "выигрышное".

Сейчас министр экономики утверждает, что это были неудачные шутки, и извиняется за них. Премьер правительства Петтери Орпо в свою очередь заявил, что провел с Юннилой "серьезный разговор", и тот отрицает причастность к экстремистским движениям и повторил, что сожалеет о своих публикациях и действиях.

Это первый серьезный скандал, всколыхнувший правительство Орпо, которое называют самым правым за всю историю Финляндии. Половина финнов считают, что он не сможет удержать власть до конца четырехлетнего срока.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правая и дружественная Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.