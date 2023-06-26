Половина фінів не вірить, що новий уряд протримається до кінця терміну

49% громадян Фінляндії вважають, що новий правий уряд Петтері Орпо, який минулого тижня почав роботу, не протримається до кінця чотирирічного терміну.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування медіаконцерну Uutissuomalainen.

Більшість опитаних – 49% – не вірять, що уряд протримається повні чотири роки, тоді як 28% респондентів вважають, що у нього є шанси протриматися до закінчення терміну офіційних повноважень.

23% не мають певної думки з цього питання.

Більшість прихильників Коаліційної партії та "Справжніх фінів" схильні вірити в те, що новий уряд залишиться при владі в наступні чотири роки, натомість серед електорату опозиційних партій ця думка менш поширена.

Опитування відбулось із 6 по 14 червня – тобто до публікації урядової програми та офіційного затвердження нового уряду 20 червня – серед 1000 жителів Фінляндії.

Раніше стало відомо, що партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії визначилися зі своїми кандидатами на посади міністрів, закріплені за ними за коаліційною угодою.

Про те, що означає зміна влади в країні для подальшої підтримки України, "ЄвроПравда" розповідала у статті " Фінляндія змінює владу".