Суд Латвії зобов’язав допрацювати закон про перехід вишів на латиську мову

Конституційний суд Латвії в середу оголосив вирок за позовом щодо норм законодавства, які вимагають переведення навчальних програм в університетах на державну мову, зобов’язавши Сейм допрацювати їх протягом року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Справу було порушено за заявою кількох депутатів попереднього скликання Сейму Латвії, які просили оцінити, чи відповідають Конституції країни норми про загальну заборону на надання послуг вищої освіти іноземною мовою за виключенням офіційних мов ЄС.

"Оцінюючи конституційність оспорюваних норм, Конституційний суд насамперед дійшов висновку, що оспорювані норми обмежують автономію державних і приватних вищих навчальних закладів та академічну свободу науково-педагогічних працівників", – ідеться в рішенні.

Також судді ухвалили, що під час ухвалення закону парламентарі порушили принцип належної законотворчості, не врахувавши попереднє рішення суду щодо мовного питання, а також положення Рамкової конвенції про захист національних меншин.

У результаті положення про перехід середньої та вищої освіти на латиську мову Конституційний суд Латвії визнав такими, що втратять чинність із 1 липня 2024 року. До цього часу Сейм має їх допрацювати.

Поправки про мовний перехід вищої освіти парламентарі Латвії схвалили у квітні 2021 року. Вони передбачають, що навчання у вищих школах і коледжах ведеться державною мовою, але окремі виші мають право реалізовувати навчальні програми й офіційними мовами країн ЄС.

Нагадаємо, у 2018 році у Латвії ухвалили поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

А у вересні минулого року латвійський Сейм також затвердив поправки до закону "Про освіту", згідно з якими викладання у всіх школах та дитячих садках країни буде повністю реалізуватися латиською мовою.