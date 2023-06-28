Суд Латвии обязал доработать закон о переходе вузов на латышский язык

Конституционный суд Латвии в среду огласил приговор по иску относительно норм законодательства, которые требуют перевода учебных программ в университетах на государственный язык, обязав Сейм доработать их в течение года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Дело было возбуждено по заявлению нескольких депутатов предыдущего созыва Сейма Латвии, которые просили оценить, соответствуют ли Конституции страны нормы об общем запрете на предоставление услуг высшего образования на иностранном языке за исключением официальных языков ЕС.

"Оценивая конституционность оспариваемых норм, Конституционный суд прежде всего пришел к выводу, что оспариваемые нормы ограничивают автономию государственных и частных высших учебных заведений и академическую свободу научно-педагогических работников", – говорится в решении.

Также судьи постановили, что при принятии закона парламентарии нарушили принцип надлежащего законотворчества, не учтя предыдущее решение суда по языковому вопросу, а также положения Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

В результате положения о переходе среднего и высшего образования на латышский язык Конституционный суд Латвии признал утратившими силу с 1 июля 2024 года. К этому времени Сейм должен их доработать.

Поправки о языковом переходе высшего образования парламентарии Латвии одобрили в апреле 2021 года. Они предусматривают, что обучение в высших школах и колледжах ведется на государственном языке, но отдельные вузы имеют право реализовывать учебные программы и на официальных языках стран ЕС.

Напомним, в 2018 году в Латвии приняли поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

А в сентябре прошлого года латвийский Сейм также утвердил поправки к закону "Об образовании", согласно которым преподавание во всех школах и детских садах страны будет полностью реализовываться на латышском языке.