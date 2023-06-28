Швеція у 2024 році досягне цільового показника НАТО з витрат на оборону

Уряд Швеції планує виділити Збройним силам країни ще 20 мільярдів шведських крон (1,7 мільярда євро) наступного року і ще 12 мільярдів крон (1,02 мільярда євро) роком пізніше, що дозволить виконати норму у 2% ВВП витрат на оборону.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю SVT заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Загалом очікується, що у 2024 році оборонний бюджет Швеції становитиме близько 117 мільярдів шведських крон (9,95 мільярда крон). Одна з причин – зростання Збройних сил, а також інфляція й компенсація підтримки, наданої Україні.

"Ми маємо чи не найсерйознішу ситуацію з міжнародною безпекою з часів Другої світової війни, і ми повинні зробити значні інвестиції в оборону", – підкреслив Йонсон.

Міністр зауважив, що після збільшення фінансування Швеція вже наступного року досягне показника у 2% ВВП витрат на оборону, який вимагають від членів НАТО.

"В урядовій декларації зазначено, що ми досягнемо 2% ВВП до 2026 року. Ми досягнемо 2,1% за розрахунками НАТО, що трохи більше, ніж ми розраховували раніше. За моїми оцінками, в осяжному майбутньому нам потрібно буде витрачати на оборону понад 2% ВВП", – каже він.

На думку очільника Міноборони Швеції, збройні сили країни разом з іншими оборонними відомствами зможуть ефективно використати збільшення витрат для зміцнення реальної обороноздатності.

Як відомо, попри узгоджений у 2014 році цільовий показник у два відсотки ВВП витрат на сектор оборони, станом на 2022-ий рік його досягли тільки сім із тридцяти країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Як відомо, на саміті НАТО у Вільнюсі в липні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг хоче запропонувати, щоб нинішній показник у два відсотки ВВП для витрат на озброєння був не стелею, а мінімальним порогом, на якому повинні базуватися бюджети країн.