Швеция в 2024 году достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону

Правительство Швеции планирует выделить Вооруженным силам страны еще 20 миллиардов шведских крон (1,7 миллиарда евро) в следующем году и еще 12 миллиардов крон (1,02 миллиарда евро) годом позже, что позволит выполнить норму в 2% ВВП расходов на оборону.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью SVT заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В целом ожидается, что в 2024 году оборонный бюджет Швеции составит около 117 миллиардов шведских крон (9,95 миллиарда крон). Одна из причин – рост Вооруженных сил, а также инфляция и компенсация поддержки, оказанной Украине.

"Мы имеем едва ли не самую серьезную ситуацию с международной безопасностью со времен Второй мировой войны, и мы должны сделать значительные инвестиции в оборону", – подчеркнул Йонсон.

Министр отметил, что после увеличения финансирования Швеция уже в следующем году достигнет показателя в 2% ВВП расходов на оборону, который требуют от членов НАТО.

"В правительственной декларации указано, что мы достигнем 2% ВВП к 2026 году. Мы достигнем 2,1% по расчетам НАТО, что немного больше, чем мы рассчитывали ранее. По моим оценкам, в обозримом будущем нам нужно будет тратить на оборону более 2% ВВП", – говорит он.

По мнению главы Минобороны Швеции, вооруженные силы страны вместе с другими оборонными ведомствами смогут эффективно использовать увеличение расходов для укрепления реальной обороноспособности.

Как известно, несмотря на согласованный в 2014 году целевой показатель в два процента ВВП расходов на сектор обороны, его по состоянию на 2022-й достигли только семь из тридцати стран-членов Североатлантического Альянса.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг хочет предложить, чтобы нынешний показатель в 2% ВВП для расходов на вооружение был не потолком, а минимальным порогом, на котором должны базироваться бюджеты стран.