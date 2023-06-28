У Єврокомісії визначились із наступницею комісарки від Болгарії, яка пішла в уряд

Президентка Європейської комісїі Урсула фон дер Ляєн у середу вирішила призначити Іліану Іванову новою комісаркою від Болгарії з питань інновацій, досліджень, освіти й молоді після того, як її попередниця Марія Габріель пішла в болгарський уряд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Новою єврокомісаркою від Болгарії могла стати Іванова або колишній міністр інновацій в уряді Болгарії Даніел Лорєр – саме ці кандидатури минулого тижня Софія запропонувала Єврокомісії. У вівторок фон дер Ляєн провела інтерв’ю з обома й зупинилась на Івановій.

"Пані Іванова має значний досвід у питаннях ЄС, будучи членом Європейської рахункової палати з 2013 року. До цього вона була членом Європейського парламенту з 2009 по 2012 рік, а також заступником голови Комітету з питань бюджетного контролю", – зазначила голова Єврокомісії.

Вона висловила сподівання, що досвід майбутньої єврокомісарки матиме "вирішальне значення" для подальшої реалізації дослідницької програми ЄС "Горизонт Європа".

Тепер кандидатуру Іванової мають схвалити Рада Євросоюзу та Європейський парламент.

Нагадаємо, парламент Болгарії 6 червня схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Серед перших кроків МЗС Болгарії на чолі з Габріель стало звинувачення посла Росії Елеонори Митрофанової в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.