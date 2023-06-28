В Еврокомиссии определились с преемницей комиссара от Болгарии, которая ушла в правительство

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду решила назначить Илиану Иванову новым комиссаром от Болгарии по вопросам инноваций, исследований, образования и молодежи после того, как ее предшественница Мария Габриэль ушла в болгарское правительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Новым еврокомиссаром от Болгарии могла стать Иванова или бывший министр инноваций в правительстве Болгарии Даниэл Лорер – именно эти кандидатуры на прошлой неделе София предложила Еврокомиссии. Во вторник фон дер Ляйен провела интервью с обоими и остановилась на Ивановой.

"Госпожа Иванова имеет значительный опыт в вопросах ЕС, будучи членом Европейской счетной палаты с 2013 года. До этого она была членом Европейского парламента с 2009 по 2012 год, а также заместителем председателя Комитета по вопросам бюджетного контроля", – отметила председатель Еврокомиссии.

Она выразила надежду, что опыт будущего еврокомиссара будет иметь "решающее значение" для дальнейшей реализации исследовательской программы ЕС "Горизонт Европа".

Теперь кандидатуру Ивановой должны одобрить Совет Евросоюза и Европейский парламент.

Напомним, парламент Болгарии 6 июня одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, которое будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Среди первых шагов МИД Болгарии во главе с Габриэль стало обвинение посла России Элеоноры Митрофановой в распространении дезинформации, когда она заявила, что отправка болгарских солдат в Украину негативно повлияет на диалог между Москвой и Софией.