ЄС представив пакет підтримки Молдови для зближення і подолання наслідків війни

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ розробили пакет підтримки для Молдови з метою подолання наслідків війни Росії проти України для Молдови та наближення країни до ЄС.

Про це у середу повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Пакет підтримки для Молдови має п'ять пріоритетів, спрямованих на подолання наслідків російської війни в Україні та зближення Молдови з ЄС.

1. Сприяння економічному розвитку за допомогою Плану пріоритетних дій у сфері торгівлі в рамках Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі та спеціальних флагманських проєктів Економічного та інвестиційного плану.

Проєкти зосереджені на підтримці малих і середніх підприємств, торгівлі, енергоефективності, розвитку людського капіталу, а також зв’язку.

В рамках ініціативи "Шляхи солідарності" для Украъни Транспортний фонд ЄС TEF надаватиме фінансування проэктам, спрямованим на усунення недоліків у ключових пунктах перетину кордону.

Пріоритет також спрямований на вирішення проблем, з якими стикаються транскордонні громади, шляхом посилення програм Interreg.

Нарешті, спираючись на нещодавнє досягнення щодо зниження цін на роумінг, ЄС працює над укладенням довгострокової угоди про роумінг.

2. Підтримка реформ у Молдові шляхом зміцнення адміністративного потенціалу, надання консультативних послуг, спрямованих на вирішення проблем, що виникають на шляху розширення, спеціальних програм навчання та підтримки.

3. Забезпечення енергетичної безпеки Молдови шляхом збільшення внутрішнього виробництва електроенергії, участі у спільному механізмі закупівлі газу в ЄС, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та зосередження уваги на енергоефективності.

4. Посилення безпеки Молдови за допомогою цілеспрямованих дій під керівництвом Діалогу високого рівня з питань політики і безпеки; розширення співпраці через нещодавно започатковану Місію партнерства ЄС в Молдові, Центр підтримки ЄС-Молдова з питань внутрішньої безпеки та управління кордонами, Місію ЄС з прикордонної допомоги, а також з європейськими агентствами; зміцнення оборонного сектору Молдови за допомогою Європейського фонду миру.

5. Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, включаючи дезінформацію, та посилення стратегічної комунікації шляхом надання технічної підтримки молдовському уряду та розбудови потенціалу незалежних ЗМІ, громадянського суспільства та молоді для протидії дезінформації та активного інформування про переваги інтеграції до ЄС.

Після пропозиції Єврокомісії від 20 червня щодо перегляду Багаторічних фінансових рамок, яка включає пропозицію про створення Фонду для України, близько 600 млн євро в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва можуть бути перерозподілені на програми на 2024-2027 роки з метою збільшення підтримки інших країн-сусідів, включаючи Молдову.

Нагадаємо, напередодні посадовці з ЄС і Молдови оголосили про запуск платформи "Єдині заради Молдови", яка працюватиме над зміцненням підтримки євроінтеграції країни.

У червні минулого року Молдова разом з Україною отримала стату кандидата на вступ до ЄС. У керівництві Молдови сподіваються, що країна стане членом ЄС до кінця цього десятиліття.