Глава МЗС Молдови: Заколот у Росії ще раз підтвердив потребу членства в ЄС

Заколот "вагнерівців" у Росії став ще одним підтвердженням необхідності вступу Молдови у Європейський Союз.

Про це заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Усі ми є свідками подій, що відбуваються в Росії, і вони нагадують нам ще раз, що для збереження миру, стабільності та демократії в нашій країні важливо продовжувати курс на приєднання до Європейського Союзу", – написав молдовський дипломат на своїй Facebook-сторінці.

Сьогодні більше ніж будь-коли раніше важливо відійти від євразійського простору руйнування і війни, додав Попеску.

"У Молдові нікому не потрібфна війна і поділ, незалежно від етнічної приналежності або рідної мови, чи то румунська, російська, гагаузька, українська або болгарська. Тому у нас є тільки один шанс на прогрес і розвиток, і цим шансом є продовження європейського шляху нашої країни.

Тільки в ЄС ми можемо зберегти мир, повагу до культурного розмаїття, а також права і свободи людини", – заявив молдовський міністр.

Нагадаємо, розвідка Британії констатувала, що спроба "вагнерівців" влаштувати переворот є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

На тлі подій у Росії президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини, прем’єр-міністром Великої Британії і президентом Франції.