У Франції розширилися заворушення через смерть хлопця, застреленого поліцією
У ніч з середи на четвер у Франції повторилися протести із заворушеннями через смерть хлопця, якого застрелила поліція під час дорожньої перевірки; протести поширилися на нові міста.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Заворушення знову повторилися у багатьох містечках столичного регіону, а також розширилися на нові міста – Ніцу, Тулузу, Ліон.
У передмісті Парижа Нантер, де й стався інцидент, учасники заворушень кидалися у поліцію коктейлями Молотова та змусили правоохоронців відійти.
Численні хуліганські підпали зафіксували у містечках департаменту О-де-Сен та в самому Парижі. У департаменті Валь-де-Марн протестувальники з використанням піротехніки атакували охоронців на вході до в’язниці, але всередину потрапити не змогли.
В департаменті Ессон повідомляють про підпалений автобус без пасажирів. В одному з містечок протестувальники увірвалися в приміщення мерії і підпалили його.
Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен каже про 150 затриманих. За його словами, від нападів постраждали також відділки поліції та школи.
[ 🇫🇷 FRANCE ]— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 28, 2023
🔸 La mairie de Mons-en-Barœul, dans le Nord, a été saccagée. Les tensions touchent également d'autres villes situées en dehors de la région parisienne.pic.twitter.com/2I86xavJtd
Президент Еммануель Макрон вранці назвав невиправданими погроми, що відбувалися протягом ночі, та закликав до спокою. Також він скликав засідання міжвідомчої кризової команди.
Нагадаємо, заворушення спалахнули після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.
Поліцейський, який стріляв, та його напарник залишаються під вартою.
Попередньої ночі внаслідок заворушень згоріли близько 40 авто і постраждали понад 20 правоохоронців, повідомляли про понад 30 затриманих.