Во Франции расширились беспорядки из-за смерти парня, застреленного полицией

В ночь со среды на четверг во Франции повторились протесты с беспорядками из-за смерти парня, которого застрелила полиция во время дорожной проверки; протесты распространились на новые города.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Беспорядки повторились во многих городах столичного региона, а также расширились на новые города – Ниццу, Тулузу, Лион.

AFP

В пригороде Парижа Нантер, где и произошел инцидент, участники беспорядков бросались в полицию коктейлями Молотова и заставили правоохранителей отойти.

Многочисленные хулиганские поджоги зафиксировали в городках департамента О-де-Сен и в самом Париже. В департаменте Валь-де-Марн протестующие с использованием пиротехники атаковали охранников на входе в тюрьму, но внутрь попасть не смогли.

AFP

В департаменте Эссон сообщают о подожженном автобусе без пассажиров. В одном из городков протестующие ворвались в помещение мэрии и подожгли его.

[ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 La mairie de Mons-en-Barœul, dans le Nord, a été saccagée. Les tensions touchent également d'autres villes situées en dehors de la région parisienne.pic.twitter.com/2I86xavJtd — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 28, 2023

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен говорит о 150 задержанных. По его словам, от нападений пострадали также отделения полиции и школы.

Президент Эммануэль Макрон утром назвал неоправданными погромы, происходившие в течение ночи, и снова призвал к спокойствию. Также он созвал заседание межведомственной кризисной команды.

Напомним, беспорядки вспыхнули после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.

Стрелявший полицейский и его напарник остаются под стражей.

Предыдущей ночью в результате беспорядков сгорели около 40 авто и пострадали более 20 правоохранителей, сообщалось о более 30 задержанных.