На півдні Фінляндії через збій у системі тимчасово зупинялися всі потяги

Вранці у четвер через збій у системі контролю залізничного руху зупинилися потяги на всіх гілках на півдні Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Через збій у диспетчерській системі вранці вийшли з ладу усі ключові функції управління залізничним рухом. Проблема вплинула на усі гілки на півдні країни, всі потяги затримуються.

Центр контролю руху Fintraffic повідомив, що несправність вже частково усунули.

З 12 години залізничний рух має повернутися до нормального графіку.

Нагадаємо, на початку червня в Австрії евакуювали близько 200 пасажирів потяга, який загорівся в тунелі.