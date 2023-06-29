На півдні Фінляндії через збій у системі тимчасово зупинялися всі потяги
Четвер, 29 червня 2023, 11:14
Вранці у четвер через збій у системі контролю залізничного руху зупинилися потяги на всіх гілках на півдні Фінляндії.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Через збій у диспетчерській системі вранці вийшли з ладу усі ключові функції управління залізничним рухом. Проблема вплинула на усі гілки на півдні країни, всі потяги затримуються.
Центр контролю руху Fintraffic повідомив, що несправність вже частково усунули.
З 12 години залізничний рух має повернутися до нормального графіку.
Нагадаємо, на початку червня в Австрії евакуювали близько 200 пасажирів потяга, який загорівся в тунелі.
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