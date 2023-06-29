На юге Финляндии из-за сбоя в системе временно останавливались все поезда

Утром в четверг из-за сбоя в системе контроля железнодорожного движения остановились поезда на всех ветках на юге Финляндии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Из-за сбоя в диспетчерской системе утром вышли из строя все ключевые функции управления железнодорожным движением. Проблема затронула все ветки на юге страны, все поезда задерживаются.

Центр контроля движения Fintraffic сообщил, что неисправность уже частично устранили.

С 12 часов железнодорожное движение должно вернуться к нормальному графику.

Напомним, в начале июня в Австрии эвакуировали около 200 пассажиров поезда, который загорелся в тоннеле.