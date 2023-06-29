Як партія "друзів Путіна" отримала першу перемогу на виборах у Німеччині

Приголомшлива перемога німецьких "друзів Путіна". Ультраправа популістська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка виступає проти підтримки України та виборює вихід Німеччини з ЄС, вперше за свою десятирічну історію матиме свого представника на чолі району.

Додаткового приводу для оптимізму AfD дають і результати соціології – тепер вони на чистому другому місті, випереджуючи партію нинішнього канцлера Олафа Шольца.

Про те, чи вдасться зупинити "переможний марш" AfD і чим він вже зараз загрожує Німеччині читайте в статті співзасновника та члена правління Офісу розвитку публічної політики Руслана Рохова Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині.

"Роберт Зессельманн увійшов в історію: він перший районний голова AfD у Німеччині!… Це тільки початок!", — так 25 червня написала у Twitter співголова AfD Аліса Вайдель.

Зессельманн став головою району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія на сході Німеччини.

"Альтернатива для Німеччини" справді стала найпопулярнішою партією на сході Німеччини, про це свідчить опитування Інституту дослідження громадської думки INSA, проведене для Bild.

Якщо тенденція збережеться, то вже наступного року ультраправі можуть отримати навіть більшість у землях Саксонія, Тюрингія і Бранденбург.

А національна підтримка "Альтернативи для Німеччини" на сьогодні сягнула 20,5% респондентів.

Згідно з аналізом динаміки рейтингу партій, яку постійно вимірює Інститут дослідження громадської думки INSA, станом на 26 червня 2023 року вперше в політичній історії Німеччини AfD вийшла на друге місце в федеральному рейтингу партій, випередивши на відсоток SPD, залишивши партію чинного канцлера Олафа Шольца SPD позаду (19,5%).

AfD все більше сприймається як нормальна партія.

Причиною постійного зростання популярності AfD аналітики називають вправну гру ультраправих популістів на економічному порядку денному, зокрема на побоюваннях виборців щодо економічної рецесії, наслідків зростання міграції та "зеленого переходу".

Не дивно, що головною електоральною базою ультраправих є Східна Німечична.

Навіть після багатьох років співіснування в одній державі, між східними та західними землями у багатьох галузях залишаються відмінності, наприклад, у медицині або освіті, але в першу чергу – за рівнем доходів.

За словами доктора Йоганнеса Кісса із Інституту дослідження демократії Ельзи Френкель Брансвік, люди, які голосують за AfD, часто не є економічно обділеними, але за роки ліберальної адженди в них склалось таке враження.

На його думку, ультраправі більше мобілізують свого виборця через розчарування, а також спекулюючи загрозами від передбачуваного економічного спаду.

Німецький дослідник вбачає природою поляризації настроїв також узагальнене ставлення до виборців. Тобто партії працюють з середнім арифметичним центристським виборцем, в той час коли кожен виборець має індивідуальні потреби і власні бачення.

На його думку, потрібно пожвавлювати роботу з громадянами, але є питання, як її стимулювати. Участь має бути "реальною".

Все це прекрасно розуміють в Кремлі, тому повсюдно створюють точки нестабільності і підтримують правопопулістські рухи, які обіцяють прості та швидкі рецепти вирішення наявних проблем.

Відсутність рішучих кроків на випередження може стати проблемою і для Німеччини, і для України, адже AfD виступає категорично проти підтримки нашої країни та розширення ЄС.

Докладніше – у матеріалі Руслана Рохова Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині.