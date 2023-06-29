Как партия "друзей Путина" одержала первую победу на выборах в Германии

Ошеломляющая победа немецких "друзей Путина". Ультраправая популистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая выступает против поддержки Украины и борется за выход Германии из ЕС, впервые за свою десятилетнюю историю будет иметь своего представителя во главе района.

Дополнительный повод для оптимизма AfD дают и результаты социологии – теперь они на чистом втором месте, опережая партию нынешнего канцлера Олафа Шольца.

О том, удастся ли остановить "победный марш" AfD и чем он уже сейчас грозит Германии читайте в статье соучредителя и члена правления Офиса развития публичной политики Руслана Рохова Ультраправая угроза: что стоит за скачком популярности "друзей Путина" в Германии.

"Роберт Зессельманн вошел в историю: он первый районный глава AfD в Германии!... Это только начало!", – так 25 июня написала в Twitter сопредседатель AfD Алиса Вайдель.

Зессельманн стал главой района Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии.

"Альтернатива для Германии" действительно стала самой популярной партией на востоке Германии, об этом свидетельствует опрос Института исследования общественного мнения INSA, проведенный для Bild.

Если тенденция сохранится, то уже в следующем году ультраправые могут получить даже большинство в землях Саксония, Тюрингия и Бранденбург.

А национальная поддержка "Альтернативы для Германии" на сегодня достигла 20,5% респондентов.

Согласно анализу динамики рейтинга партий, которую постоянно измеряет Институт исследования общественного мнения INSA, по состоянию на 26 июня 2023 года впервые в политической истории Германии AfD вышла на второе место в федеральном рейтинге партий, опередив на процент SPD, оставив партию действующего канцлера Олафа Шольца SPD позади (19,5%).

AfD все больше воспринимается как нормальная партия.

Причиной постоянного роста популярности AfD аналитики называют умелую игру ультраправых популистов на экономической повестке дня, в частности на опасениях избирателей относительно экономической рецессии, последствий роста миграции и "зеленого перехода".

Неудивительно, что главной электоральной базой ультраправых является Восточная Германия.

Даже после многих лет сосуществования в одном государстве, между восточными и западными землями во многих областях остаются различия, например, в медицине или образовании, но в первую очередь – по уровню доходов.

По словам доктора Иоганнеса Кисса из Института исследования демократии Эльзы Френкель Брансвик, люди, которые голосуют за AfD, часто не являются экономически обделенными, но за годы либеральной адженды у них сложилось такое впечатление.

По его мнению, ультраправые больше мобилизуют своего избирателя из-за разочарования, а также спекулируя угрозами от предполагаемого экономического спада.

Немецкий исследователь видит природой поляризации настроений также обобщенное отношение к избирателям. То есть партии работают со средним арифметическим центристским избирателем, в то время как каждый избиратель имеет индивидуальные потребности и собственные видения.

По его мнению, нужно оживлять работу с гражданами, но есть вопрос, как ее стимулировать. Участие должно быть "реальным".

Все это прекрасно понимают в Кремле, поэтому повсеместно создают точки нестабильности и поддерживают правопопулистские движения, которые обещают простые и быстрые рецепты решения имеющихся проблем.

Отсутствие решительных шагов на опережение может стать проблемой и для Германии, и для Украины, ведь AfD выступает категорически против поддержки нашей страны и расширения ЕС.

Подробнее – в материале Руслана Рохова Ультраправая угроза: что стоит за скачком популярности "друзей Путина" в Германии.