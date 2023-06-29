Мешканців англійських міст довкола Бірмінгема налякав землетрус

Увечері в середу мешканців низки англійських міст налякав землетрус магнітудою 3,3.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Найбільше поштовхи відчули на території графства Стеффордшир, що північніше Бірмінгема.

Британська геологічна служба повідомила, що епіцентр поштовхів розташовувався на глибині понад 7 км під містечком Тін.

SEISMIC ALERT: TEAN, STAFFORDSHIRE 28 JUNE 2023 20:21 UTC 3.3 ML



ORIGIN TIME: 20:21 14.1s UTC



LAT/LONG: 52.922° North / 1.950° West



GRID REF: 403.4 kmE / 336.1 kmN



DEPTH: 7.3 km



MAGNITUDE: 3.3 ML



LOCALITY: Tean, Staffordshire



INTENSITY: 3 EMS pic.twitter.com/S3ihZN9w5R — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) June 28, 2023

Магнітуда поштовхів складала 3,3, проте цей незначний землетрус добре відчули місцеві мешканці та масово ділилися враженнями у соцмережах.

Люди пишуть про звук, схожий на гул, та хитання вікон і дверей.

Хоча Британія не є зоною високої сейсмічної активності, дрібні землетруси тут стаються регулярно. Останній землетрус – найсильніший серед 21 епізодів, що сталися за останні два місяці. Інші були зовсім слабкими і відчутними лише для приборів.

Фахівець з геофізики в Університеті Кілі, доктор Єн Стімпсон каже, що з огляду на місце та глибину землетрусу це скоріш за все поштовхи природного походження, ніяк не пов’язані з шахтами.

Такої ж думки і Девід Хоуторн, сейсмолог із Британської геологічної служби. "Ми вважаємо, що він (землетрус) відбувся на глибині 7-8 кілометрів, це занадто глибоко для старих шахт", – каже він.

У середньому за рік у Британії фіксують 200-300 підземних поштовхів незначної магнітуди.

Історично найсильніший землетрус у Британії зафіксували у червні 1931 року, з епіцентром у Північному морі. Магнітуда складала 6,1.

Нагадаємо, в середині червня стався нетипово сильний землетрус на заході Франції з магнітудою більше 5. Поштовхи завдали збитки на суму до 200 млн євро.