Жителей английских городов вокруг Бирмингема напугало землетрясение

Вечером в среду жителей ряда английских городов напугало землетрясение магнитудой 3,3.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Больше всего толчки почувствовали на территории графства Стеффордшир, что севернее Бирмингема.

Британская геологическая служба сообщила, что эпицентр толчков располагался на глубине более 7 км под городком Тин.

SEISMIC ALERT: TEAN, STAFFORDSHIRE 28 JUNE 2023 20:21 UTC 3.3 ML



ORIGIN TIME: 20:21 14.1s UTC



LAT/LONG: 52.922° North / 1.950° West



GRID REF: 403.4 kmE / 336.1 kmN



DEPTH: 7.3 km



MAGNITUDE: 3.3 ML



LOCALITY: Tean, Staffordshire



INTENSITY: 3 EMS pic.twitter.com/S3ihZN9w5R — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) June 28, 2023

Магнитуда толчков составляла 3,3, однако это незначительное землетрясение хорошо почувствовали местные жители и массово делились впечатлениями в соцсетях.

Люди пишут о звуке, похожем на гул, дрожи окон и дверей.

Хотя Великобритания не является зоной высокой сейсмической активности, мелкие землетрясения здесь происходят регулярно. Последнее землетрясение – самое сильное среди 21 эпизодов за последние два месяца. Остальные были совсем слабыми и ощутимыми только для приборов.

Специалист по геофизике в Университете Кили, доктор Йен Стимпсон говорит, что учитывая место и глубину землетрясения это скорее всего толчки природного происхождения, никак не связанные с шахтами.

Такого же мнения и Дэвид Хоуторн, сейсмолог из Британской геологической службы. "Мы считаем, что оно (землетрясение) произошло на глубине 7-8 километров, это слишком глубоко для старых шахт", – говорит он.

В среднем за год в Британии фиксируют 200-300 подземных толчков незначительной магнитуды.

Исторически самое сильное землетрясение в Британии зафиксировали в июне 1931 года, с эпицентром в Северном море. Магнитуда составляла 6,1.

Напомним, в середине июня произошло нетипично сильное землетрясение на западе Франции с магнитудой более 5. Толчки нанесли ущерб на сумму до 200 млн евро.