Суд признал незаконными план правительства Британии отправлять искателей убежища в Руанду

Апелляционный суд в Британии отменил предыдущее судебное решение, которое признавало приемлемым план правительства отправлять в Руанду искателей убежища, прибывающих в Британию.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Трое судей развернули предыдущее решение Верховного суда о том, что Руанду можно считать безопасным местом для того, чтобы отправлять туда искателей убежища на время рассмотрения Британией их заявок, поскольку сейчас остается риск, что в итоге этих людей вернут в родные страны.

Это новейшее судебное решение в длительных юридических спорах относительно того, соответствует ли законодательству противоречивый план правительства по борьбе с потоком нелегальных мигрантов через Ла-Манш.

"Решение Верховного суда о том, что Руанда является безопасной страной, отменяется, и пока недостатки процесса предоставления убежища в ней не будут исправлены, перемещение искателей убежища будет незаконным", – заявил судья лорд Бернетт.

Напомним, британское правительство предложило идею отправлять искателей убежища в Руанду на время рассмотрения заявки из соображений, что это сдержит новых людей, которые ищут способы попасть в Британию.

Тогдашная министр внутренних дел Прити Пател подписала соответствующее соглашение о релокации с Руандой.

В июне 2022 года уже должен был отправиться первый рейс с людьми, в отношении которых применили процедуру, но его в последний момент заблокировало промежуточное решение Европейского суда по правам человека. Основное решение ЕСПЧ ожидается на этой неделе.

Проект вызвал критику и части британских депутатов, в том числе консерваторов.

Преемница Пател Суэлла Брейверман и новый премьер Риши Сунак продолжили поддерживать закон. Риши Сунак назвал "остановку лодок" через Ла-Манш одним из ключевых приоритетов.

В министерстве внутренних дел Британии посчитали, что схема с отправкой мигрантов в Руанду будет существенно дороже, чем если оставлять их в Британии, но все равно считают идею оправданной.