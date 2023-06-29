Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що Україна стане членом НАТО, як тільки закінчиться російсько-українська війна.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на виході до журналістів на саміті Європейського союзу.

За його словами, що хоча інші можливі гарантії безпеки є "цікавими", але що потрібно Україні та решті Європи – це повноцінне членство України в Альянсі. "Найкращі гарантії безпеки для України – це повне членство в НАТО, щойно війна закінчиться", – підкреслив Каріньш.

Латвійський прем'єр наголосив, ще це єдиний спосіб гарантувати мир у майбутньому.

Він також зазначив, що наразі Україна вже "де-факто є членом Альянсу", і після її інтеграції в НАТО вон буде найбільш досвідченою і професійною з точку зору воєнної сили, тому з часом вже буде вчити інші країни-члени кращій тактиці.

Напередодні повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Байден у ролі Меркель. Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони".