Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Украина станет членом НАТО, как только закончится российско-украинская война.



Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на выходе к журналистам на саммите Европейского союза.



По его словам, что хотя другие возможные гарантии безопасности являются "интересными", но что нужно Украине и остальной Европе – это полноценное членство Украины в Альянсе. "Лучшие гарантии безопасности для Украины – это полное членство в НАТО, как только война закончится", – подчеркнул Кариньш.



Латвийский премьер подчеркнул, еще это единственный способ гарантировать мир в будущем.



Он также отметил, что сейчас Украина уже "де-факто является членом Альянса", и после ее интеграции в НАТО она будет наиболее опытной и профессиональной с точки зрения военной силы, поэтому со временем уже будет учить другие страны-члены лучшей тактике.

Накануне сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".