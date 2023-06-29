Франция привлечет 40 тысяч полицейских на фоне беспорядков

Вечером 29 июня во Франции привлекут 40 тысяч полицейских и жандармов на фоне беспорядков из-за смерти парня, которого застрелила полиция во время дорожной проверки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил министр внутренних дел (МВД) страны Жеральд Дарманен, сообщает Le Monde.

В то же время он исключил возможность введения в стране чрезвычайного положения, поскольку считает, что ресурсов, привлеченных МВД, достаточно.

Чиновник также заявил, что обратился с просьбой об административном отстранении полицейского, который стрелял в подростка, параллельно с текущим судебным процессом.

"Когда нападают на школы, мэрии, полицейские участки и социальные центры, мы видим, что страдают именно жители рабочих кварталов... Это не просто политические символы", – считает Дарманен.

Министр также обратился к другим политическим лидерам, чтобы "ради общих интересов, блага народа и институтов Республики" они все призвали людей к спокойствию.

"Не может быть никаких "но", когда нападают на школы, когда нападают на мэрии, когда нападают на государственных служащих, потому что трагедия могла произойти еще вчера вечером", – резюмировал Дарманен.

Напомним, беспорядки вспыхнули после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.

Стрелявший полицейский и его напарник остаются под стражей.

В ночь со среды на четверг во Франции протесты повторились и распространились на новые города. В пригороде Парижа Нантер, где и произошел инцидент, участники беспорядков бросались в полицию коктейлями Молотова и заставили правоохранителей отойти.

Многочисленные хулиганские поджоги зафиксировали в городках департамента О-де-Сен и в самом Париже. В департаменте Валь-де-Марн протестующие с использованием пиротехники атаковали охранников на входе в тюрьму, но внутрь попасть не смогли.