Франция привлечет 40 тысяч полицейских на фоне беспорядков
Вечером 29 июня во Франции привлекут 40 тысяч полицейских и жандармов на фоне беспорядков из-за смерти парня, которого застрелила полиция во время дорожной проверки.
Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил министр внутренних дел (МВД) страны Жеральд Дарманен, сообщает Le Monde.
В то же время он исключил возможность введения в стране чрезвычайного положения, поскольку считает, что ресурсов, привлеченных МВД, достаточно.
Чиновник также заявил, что обратился с просьбой об административном отстранении полицейского, который стрелял в подростка, параллельно с текущим судебным процессом.
"Когда нападают на школы, мэрии, полицейские участки и социальные центры, мы видим, что страдают именно жители рабочих кварталов... Это не просто политические символы", – считает Дарманен.
Министр также обратился к другим политическим лидерам, чтобы "ради общих интересов, блага народа и институтов Республики" они все призвали людей к спокойствию.
"Не может быть никаких "но", когда нападают на школы, когда нападают на мэрии, когда нападают на государственных служащих, потому что трагедия могла произойти еще вчера вечером", – резюмировал Дарманен.
Напомним, беспорядки вспыхнули после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.
Стрелявший полицейский и его напарник остаются под стражей.
В ночь со среды на четверг во Франции протесты повторились и распространились на новые города. В пригороде Парижа Нантер, где и произошел инцидент, участники беспорядков бросались в полицию коктейлями Молотова и заставили правоохранителей отойти.
Многочисленные хулиганские поджоги зафиксировали в городках департамента О-де-Сен и в самом Париже. В департаменте Валь-де-Марн протестующие с использованием пиротехники атаковали охранников на входе в тюрьму, но внутрь попасть не смогли.