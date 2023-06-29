Прем’єр Косова оголосив умову проведення перевиборів на півночі для деескалації

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті в четвер оголосив про підтримку повторних виборів у чотирьох північних муніципалітетах із переважно сербським населенням, де в останні тижня спалахнули сутички й насильство.

Свої пропозиції Курті виклав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Косовський прем’єр оголосив, що країна організує дострокові вибори в чотирьох північних муніципалітетах, якщо відповідну петицію підтримають мінімум 20% виборців, як це передбачене законодавством.

Також він пообіцяв, що Косово поступово зменшить присутність поліції в будівлях муніципалітетів і біля них, а мерам, обраним на останніх виборах, – доручить передати повноваження новообраним керівникам.

Водночас Курті озвучив очікування від Сербії: вивести "агресивно налаштованих протестувальників", співпраця в судових процесах над нападниками на миротворців НАТО, зменшення військової присутності біля косовського кордону і невтручання у внутрішні справи Косова.

"Обидві сторони, Косова і Сербія, зобов'язуються повністю поважати правила Спільного регіонального ринку Берлінського процесу і дотримуватися законодавства ЄС про вільну регіональну торгівлю відповідно до досягнутих домовленостей", – додав він.

Нагадаємо, на проміжних виборах у чотирьох муніципалітетах Косова у квітні, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%.

Після виборів нових мерів протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС