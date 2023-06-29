Косово оголосило терористичними дві сербські групи на тлі напруженості із Сербією

Уряд частково визнаного Косова в четвер оголосив дві сербські групи терористичними організаціями на тлі нестабільної ситуації на півночі країни, заселеної переважно косовськими сербами, й напруженості у відносинах із Белградом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Косовський прем’єр-міністр Альбін Курті заявив про визнання терористичними угруповань Civilna Zastita ("Громадянський захист") і Severna Brigada ("Північна бригада"), які, за його словами, становлять високий рівень "загрози і небезпеки".

"(Ці угруповання. – Ред.) вербують і навчають своїх членів, як користуватися зброєю і застосовувати інші методи ведення бою на військових базах у Сербії, щоб здійснювати напади на місцеві та міжнародні інститути в Косові", – додав Курті.

Серби на півночі Косова стверджують, що Civilna Zastita була розпущена ще у 2015 році, коли вони погодилися приєднатися до косовських інститутів, зокрема поліції й судової системи, і вперше взяли участь у місцевих виборах.

Що стосується Severna Brigada, то незрозуміло, кого вона представляє, коли була створена і як діє. Минулого року на вулицях на півночі Косова з'явилися графіті з підписами цього угруповання.

Ненад Рашич – єдиний сербський міністр в уряді Курті – проголосував проти визнання угруповань терористичними й попросив владу Косова його переглянути.

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась, і нинішнє рішення може призвести до ще більшої ескалації в регіоні.

У листопаді минулого року серби на півночі Косова звільнилися з усіх державних установ, зокрема місцевої влади, поліції та судів. А за останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС