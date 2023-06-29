ЄС і білоруська опозиція утворили консультативну групу

У Брюсселі в четвер розпочала роботу консультативна група між Європейським Союзом та білоруськими демократичними силами й громадянським суспільством, покликана налагодити діалог між сторонами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

Діючи як платформа для діалогу між ЄС та представниками білоруського громадянського суспільства, Консультативна група забезпечить обмін інформацією про ситуацію в Білорусі та допоможе "сформувати подальші дії ЄС на підтримку вільної, суверенної та демократичної Білорусі".

Під час своєї першої зустрічі сьогодні в Брюсселі представники ЄС та Білорусі обмінялися думками щодо погіршення ситуації з правами людини в країні, зокрема умови утримання політичних в'язнів та їхніх сімей, а також цілі й потреби демократичних сил.

Учасники, включно з лідеркою об’єднаної білоруської опозиції Світланою Тихановською та топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, засудили співучасть Білорусі в агресивній війні Росії проти України, а також посилення ядерної риторики її режиму.

На полях заходу Боррель провів двосторонню зустріч із Тихановською, підтвердивши "незмінну підтримку ЄС усіх тих, хто мужньо виступає за вільну, незалежну та демократичну Білорусь", ідеться в повідомленні.

Після сфальшованих виборів президента у серпні 2020 року Європейський Союз скерував понад 100 мільйонів євро на підтримку білоруського народу, зокрема правозахисні організації, громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, культурні інституції, малі та середні підприємства.

"ЄС і далі готовий активувати комплексний план на суму 3 мільярди євро на підтримку демократичної Білорусі, щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень", – підкреслили в Європейській службі зовнішніх справ.

Нагадаємо, в столиці Бельгії Брюсселі на початку березня відбулось відкриття місії "За демократичну Білорусь", яка представляє інтереси об’єднаної білоруської опозиції.

Минулого року Світлана Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету, а також запропонувала президенту України Володимиру Зеленському встановити дипвідносини з ним.