Україна приєднається до санкцій ЄС через дестабілізацію Молдови
Україна та низка інших держав, що прагнуть стати членами Європейського Союзу, поінформували Раду ЄС про наміри приєднатись до санкційного режиму, пов’язаного із дестабілізацією Молдови.
Про це в четвер заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
До санкцій ЄС через дестабілізацію Молдови, за словами Борреля, приєднуються Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Україна та Чорногорія, які є країнами-кандидатами на вступ.
Крім того, намір приєднатись до санкцій Раді Євросоюзу висловили члени Європейської асоціації вільної торгівлі та члени Європейської економічної зони – Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – додав топ-дипломат ЄС.
Нагадаємо, 30 травня Рада Європейського Союзу вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.
Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.
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