Які шанси, що ЄС не продовжить обмеження для українського агроекспорту

За останні дні з’явилося декілька обнадійливих заяв про те, що введене Євросоюзом обмеження на український агроекспорт не буде продовжено після 15 вересня.

Зрештою, президент Володимир Зеленський заявив про обіцянку Єврокомісії більше не продовжувати дію обмеження.

Чи означає це, що питання вже вирішене?

Докладніше – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Вимога без доказів: чи продовжить ЄС заборону для українського агроекспорту.

"Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані", – заявив 28 червня у Києві президент Польщі Анджей Дуда. Мова йде про обмеження щодо українського агроекспорту, і саме тому така заява дійсно виглядає сенсацією.

Адже саме Польща була ініціатором введення цих обмежень, тоді як інші країни – Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія (остання лише стверджувала про збитки, однак односторонніх заходів вводити не стала) – приєднались до заборони в тому числі через побоювання, що їх "накриє" потік українського експорту, який раніше йшов через Польщу.

Ключовою причиною змін є чітка позиція, озвучена за результатами засідання Ради з сільського господарства та рибальства ЄС, що пройшло 26 червня.

Пресреліз, випущений за результатами засідання, містить фразу, що "виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України набули чинності 2 травня та будуть скасовані до 15 вересня 2023 року".

Нагадаємо, як компенсацію Єврокомісія затвердила виділення фермерам з цих країн додаткові 100 млн євро.

Інформація про скасування заходів напряму вплинула на позиції країн, що ввели обмеження проти агроекспорту з України. Нагадаємо, що до цього засідання вони виступали за продовження дії обмежень щонайменше до кінця нинішнього року.

Продовження суперечить самій ідеї механізму виняткових та тимчасових запобіжних заходів.

Країнам, що стверджують про втрати своїх виробників внаслідок зростання українського агроекспорту, було запропоновано йти стандартною процедурою для введення обмежень.

Тим більше, що до середини вересня є достатньо часу, щоб підготувати всі необхідні докази.

І тут виявилося, що жодна з центральноєвропейських країн не може навести такі докази.

А це, в свою чергу, посилило впевненість Єврокомісії у правильності скасування обмежень.

"Виглядає дуже схожим на те, що "п’ятірка" вже внутрішньо змирилася із неможливістю домогтися продовження заборони. Тим більше, проти цього кроку, виступають західноєвропейські країни, в першу чергу – Німеччина. Тепер ці країни більше зацікавлені у тому, як домогтися від Єврокомісії збільшення субсидій для своїх фермерів",- розповідає один із співрозмовників "ЄвроПравди".

А як уточнює інший, у випадку, якщо якась із країн відмовиться від скасування обмежень, у Єврокомісії є опція звернення до Суду ЄС, який може змусити скасувати обмеження без компенсацій, а можливо – й із штрафними санкціями.

Разом із тим говорити про швидке завершення обмежень ще явно зарано.

До 15 вересня можливим є будь-який неприємний сюрприз.

Зокрема, попри обнадійливі заяви президента Польщі, він глибоко не залучений до виборчої компанії. Тоді як польські фермери продовжують вимагати заборони – і ігнорувати їх керівній партії буде дуже складно.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Вимога без доказів: чи продовжить ЄС заборону для українського агроекспорту.