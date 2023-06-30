Какие шансы, что ЕС не продлит ограничения для украинского агроэкспорта

За последние дни появилось несколько обнадеживающих заявлений о том, что введенное Евросоюзом ограничение на украинский агроэкспорт не будет продлено после 15 сентября.

В конце концов, президент Владимир Зеленский заявил об обещании Еврокомиссии больше не продлевать действие ограничения.

Означает ли это, что вопрос уже решен?

Подробнее – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Требование без доказательств: продолжит ли ЕС запрет для украинского агроэкспорта.

"Я надеюсь, что эти решения должны быть как можно быстрее отменены", – заявил 28 июня в Киеве президент Польши Анджей Дуда. Речь идет об ограничениях в отношении украинского агроэкспорта, и именно поэтому такое заявление действительно выглядит сенсацией.

Ведь именно Польша была инициатором введения этих ограничений, тогда как другие страны – Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния (последняя лишь утверждала об убытках, однако односторонних мер вводить не стала) – присоединились к запрету в том числе из-за опасений, что их "накроет" поток украинского экспорта, который ранее шел через Польшу.

Ключевой причиной изменений является четкая позиция, озвученная по результатам заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС, прошедшего 26 июня.

Пресс-релиз, выпущенный по результатам заседания, содержит фразу, что "исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины вступили в силу 2 мая и будут отменены до 15 сентября 2023 года".

Напомним, в качестве компенсации Еврокомиссия утвердила выделение фермерам из этих стран дополнительные 100 млн евро.

Информация об отмене мер напрямую повлияла на позиции стран, которые ввели ограничения против агроэкспорта из Украины. Напомним, что до этого заседания они выступали за продление действия ограничений как минимум до конца нынешнего года.

Продление противоречит самой идее механизма исключительных и временных мер предосторожности.

Странам, утверждающим о потерях своих производителей вследствие роста украинского агроэкспорта, было предложено идти по стандартной процедуре для введения ограничений.

Тем более, что до середины сентября есть достаточно времени, чтобы подготовить все необходимые доказательства.

И тут оказалось, что ни одна из центральноевропейских стран не может привести такие доказательства.

А это, в свою очередь, усилило уверенность Еврокомиссии в правильности отмены ограничений.

"Выглядит очень похожим на то, что "пятерка" уже внутренне смирилась с невозможностью добиться продления запрета. Тем более, против этого шага, выступают западноевропейские страны, в первую очередь – Германия. Теперь эти страны больше заинтересованы в том, как добиться от Еврокомиссии увеличения субсидий для своих фермеров", – рассказывает один из собеседников "ЕвроПравды".

А как уточняет другой, в случае, если какая-то из стран откажется от отмены ограничений, у Еврокомиссии есть опция обращения в Суд ЕС, который может заставить отменить ограничения без компенсаций, а возможно – и со штрафными санкциями.

Вместе с тем говорить о скором завершении ограничений еще явно рано.

До 15 сентября возможен любой неприятный сюрприз.

В частности, несмотря на обнадеживающие заявления президента Польши, он глубоко не вовлечен в избирательную компанию. Тогда как польские фермеры продолжают требовать запрета – и игнорировать их правящей партии будет очень сложно.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Требование без доказательств: продолжит ли ЕС запрет для украинского агроэкспорта.