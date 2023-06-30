Из-за Польши и Венгрии ЕС не смог одобрить инициативу Чехии в поддержку украинских беженцев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в заключение нынешнего саммита ЕС чешская сторона продвинула формулировку финансовой поддержки странам, которые принимают беженцев из Украины, однако из-за позиции Польши и Венгрии поддержка находится под угрозой срыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Брюсселе перед началом второго дня заседания Европейского совета, сообщает Radio Prague International.

Фиала выступил с этим заявлением после того, как лидеры 27 стран приостановили дебаты по миграционной политике около часа ночи в пятницу, 30 июня, так и не приняв совместной резолюции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заблокировали переговоры, требуя, чтобы решение принимали единогласно. Они протестовали против недавнего соглашения большинства государств ЕС, которое бы разделило прием мигрантов между всеми членами ЕС.

"Польша и Венгрия отвергают практически любой текст, в котором упоминается миграция. Я не считаю это удачным", – сказал Фиала.

По его словам, Польша и Венгрия выступают против чешских интересов.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

Во время первого дня саммита в Брюсселе премьер-министр Польши Моравецкий объявил о намерениях голосовать против механизма принудительного распределения мигрантов, хотя это решение не требует консенсуса.