Папа Римський: Війна в Україні вимагає креативних зусиль на шляху до справедливого миру

Папа Римський Франциск під час зустрічі з делегацією Константинопольського патріархату згадав про розв'язану РФ війну проти України, заявивши про необхідність знаходити креативні зусилля задля справедливого та стабільного миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"Це війна, яка, торкаючись нас зблизька, показує, що насправді всі війни – це лише катастрофи, тотальні катастрофи: для народів і сімей, для дітей і людей похилого віку, для людей, змушених покинути свою країну, для міст і сіл, а також для створіння, як ми побачили нещодавно після руйнування дамби в Новій Каховці", – підкреслює Папа.

Він наголосив, що із цим не можна миритися, а потрібно разом працювати на користь миру.

"Трагічна реальність цієї війни, якій, здається, немає кінця, вимагає від усіх нас спільних креативних зусиль, щоб уявляти і реалізувати шляхи до миру, до справедливого і стабільного миру", – додав Франциск.

Він зазначив, що мир не є тим, що ми можемо здобути самі, він у першу чергу є "Божим даром", який "вимагає відповідного ставлення з боку людини, особливо віруючої, яка повинна брати участь у божому миротворчому ділі".

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

На початку червня Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні стало відомо, що кардинал приїхав до Москви, де зокрема зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".