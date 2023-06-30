Папа Римский: Война в Украине требует креативных усилий на пути к справедливому миру

Папа Римский Франциск во время встречи с делегацией Константинопольского патриархата вспомнил о развязанной РФ войне против Украины, заявив о необходимости находить креативные усилия для справедливого и стабильного мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Это война, которая, касаясь нас вблизи, показывает, что на самом деле все войны – это лишь катастрофы, тотальные катастрофы: для народов и семей, для детей и стариков, для людей, вынужденных покинуть свою страну, для городов и сел, а также для создания, как мы увидели недавно после разрушения дамбы в Новой Каховке", – подчеркивает Папа.

Он подчеркнул, что с этим нельзя мириться, а нужно вместе работать в пользу мира.

"Трагическая реальность этой войны, которой, кажется, нет конца, требует от всех нас совместных креативных усилий, чтобы представлять и реализовать пути к миру, к справедливому и стабильному миру", – добавил Франциск.

Он отметил, что мир не является тем, что мы можем получить сами, он в первую очередь является "Божьим даром", который "требует соответствующего отношения со стороны человека, особенно верующего, который должен участвовать в божьем миротворческом деле".

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине.

В начале июня Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Накануне стало известно, что кардинал приехал в Москву, где в частности встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".