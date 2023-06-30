В Норвегии снова будут судить сына соратника Путина из-за запуска дронов на Шпицбергене

Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор в отношении Андрея Якунина – сына экс-руководителя "Российских железных дорог" (РЖД) и соратника президента РФ Владимира Якунина, которого задержали из-за несанкционированного запуска беспилотника на Шпицбергене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Barents Observer.

Своим решением в пятницу норвежский Верховный суд отменил оправдательный приговор апелляции и постановил, что запуск беспилотников в норвежском воздушном пространстве считается его нарушением и распространяется на всех граждан России.

В результате дело Якунина-младшего, который имеет гражданство РФ и Британии, будет снова рассматриваться в окружном суде города Трёмсе.

Сам Якунин заявил, что надеется на второе оправдание, поскольку "запуск любительского беспилотника на Шпицбергене не является правонарушением для человека с российским и британским (или любым другим) гражданством".

Напомним, Андрей Якунин был арестован в Хаммерфесте в арктической Норвегии 17 октября 2022 года после того, как он проплывал вокруг арктического архипелага Шпицберген и вдоль побережья Норвегии.

Во время обыска его судна полиция изъяла "дроны и электронные устройства". Его защита утверждала, что Якунин снимал альпинистов с помощью дрона и проплывал мимо ледников под парусом. Адвокат отметил, что Якунин должен считаться гражданином Великобритании, а не России.

Отец Андрея Якунина Владимир был включен в санкционный список российских чиновников и бизнесменов США после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Осенью прошлого года несколько россиян были задержаны в Норвегии за проведение несанкционированных съемок с помощью дронов. Читайте подробнее в статье: Война за Арктику или энергетические диверсии: почему активизировались российские шпионы в Норвегии.