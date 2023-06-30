Суд у Франції заборонив носіння хіджабу на футбольних матчах

Вищий адміністративний суд Франції залишив в силі заборону на носіння ісламської хустки (хіджабу) під час футбольних матчів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зазначається, що зняти заборону намагався колектив футболісток-мусульманок "Hijabeuses" в їхній справі проти Французької федерації футболу (ФФФ).

Як йдеться в заяві суду, Державна рада Франції постановила, що "заборона, введена ФФФ, є доречною і пропорційною".

"Спортивні федерації, відповідальні за належне функціонування державної служби, управління якою їм довірено, можуть накладати на своїх гравців зобов'язання щодо нейтральності екіпірування під час змагань", – наголосив суд.

Примітно, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зняла аналогічну заборону на носіння хіджабу футболістками більше 10 років тому.

Франція, де проживає одна з найбільших мусульманських меншин Європи, запровадила закони, покликані захистити сувору форму світськості, відому як "laicité", яка, за словами президента Емманюеля Макрона, перебуває під загрозою з боку ісламізму.

Деякі мусульманські асоціації та правозахисні групи стверджують, що ці закони спрямовані проти мусульман, послаблюють демократичний захист і роблять їх вразливими до зловживань.

Раніше повідомлялося, що в рамках ініціативи щодо боротьби з антисемітизмом на футбольних стадіонах уряд Італії оголосив, що забороняє гравцям носити на футболках номер 88, популярний в ультраправих колах.

Нагадаємо, у травні у Неаполі під час футбольних святкувань застрелили сина боса мафії.