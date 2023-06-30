Суд во Франции запретил ношение хиджаба на футбольных матчах

Высший административный суд Франции оставил в силе запрет на ношение исламского платка (хиджаба) во время футбольных матчей.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.



Отмечается, что снять запрет пытался коллектив футболисток-мусульманок "Hijabeuses" в их деле против Французской федерации футбола (ФФФ).



Как говорится в заявлении суда, Государственный совет Франции постановил, что "запрет, введенный ФФФ, является уместным и пропорциональным".



"Спортивные федерации, ответственные за надлежащее функционирование государственной службы, управление которой им доверено, могут накладывать на своих игроков обязательства по нейтральности экипировки во время соревнований", – подчеркнул суд.



Примечательно, что Международная федерация футбола (ФИФА) сняла аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками более 10 лет назад.



Франция, где проживает одно из крупнейших мусульманских меньшинств Европы, ввела законы, призванные защитить строгую форму светскости, известную как "laicité", которая, по словам президента Эмманюэля Макрона, находится под угрозой со стороны исламизма.



Некоторые мусульманские ассоциации и правозащитные группы утверждают, что эти законы направлены против мусульман, ослабляют демократическую защиту и делают их уязвимыми к злоупотреблениям.



Ранее сообщалось, что в рамках инициативы по борьбе с антисемитизмом на футбольных стадионах правительство Италии объявило, что запрещает игрокам носить на футболках номер 88, популярный в ультраправых кругах.



Напомним, в мае в Неаполе во время футбольных празднований застрелили сына босса мафии.