В Італії заборонять номер 88 на футбольних футболках

В рамках ініціативи щодо боротьби з антисемітизмом на футбольних стадіонах уряд Італії оголосив, що забороняє гравцям носити на футболках номер 88, популярний в ультраправих колах.

Про це йдеться в публікації DW, повідомляє "Європейська правда".

Новий план, скоординований італійським урядом та Італійською футбольною асоціацією (FIGC), передбачає запровадження етичного кодексу відповідно до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту.

Серед конкретних заходів пакета – заклик до арбітрів призупиняти будь-який матч, в якому спостерігаються антисемітські дії.

"Це адекватна та ефективна відповідь на неприпустимі упередження, які все ще занадто часто проявляються на наших стадіонах", – заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі на церемонії підписання листа про наміри щодо впровадження заходів.

"Світ футболу єдиний у боротьбі з антисемітизмом і всіма формами дискримінації", – додав президент FIGC Габріеле Гравіна.

Один з найгучніших інцидентів стався в березні, під час перемоги "Лаціо" над "Ромою" з рахунком 1:0 в римському дербі. Прихильник "Лаціо" був одягнений у футболку з написом "Гітлерсон" і номером 88 на спині, в той час як двоє інших фанатів виконали "римські вітання", які асоціюються з фашизмом.

Пізніше клуб "Лаціо" оголосив, що довічно заборонив усім трьом уболівальникам відвідувати свій стадіон.

Були випадки, коли італійські футболісти носили номер 88, в тому числі легендарний воротар Джанлуїджі Буффон, який робив це протягом короткого часу в сезоні 2000-2001 років.

Після скарг єврейської громади Італії Буффон, який сказав, що не знав значення цього номера, погодився змінити його.

Зовсім недавно цей номер носили Маріо Пашаліч з "Аталанти" та Тома Башич з "Лаціо".

Нагадаємо, у травні у Неаполі під час футбольних святкувань застрелили сина боса мафії.

А в березні ЄС затримав фінансування Італії через сумнівні витрати на футбольні стадіони.