Уряд Угорщини опублікував новий ролик без "російського" Криму, старе відео мовчки видалили

Пропагандистське відео угорського уряду, в якому Крим був зображений як частина Росії, а не України, змінили, а оригінальне відео з "російським" півостровом видалили без пояснень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Відео з коректним позначенням Криму з’явилось напередодні у YouTube-каналі старшого аналітика проурядового угорського фонду Századvég Андре Палоца. Тепер же ролик доступний і на каналі угорського уряду, а стара версія, з "російським" Кримом, – уже ні.

Офіційно влада Угорщини ніяк не коментувала ситуацію, але відео виправили після публічного демаршу Міністерства закордонних справ України в суботу.

Напередодні уряд Угорщини оприлюднив ролик із закликом про якнайшвидший мир в Україні. На відео Крим був зображений частиною Росії.

3 червня з’явилася реакція українського Міністерства закордонних справ на скандальний відеоролик. У відомстві закликали Угорщину припинити провокації і дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

Офіційно Угорщина, як і переважна більшість держав світу, не визнає протиправної анексії Криму Росією у 2014 році.