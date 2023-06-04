Правительство Венгрии опубликовало новый ролик без "российского" Крыма, старое видео молча скрыли

Пропагандистское видео венгерского правительства, в котором Крым был изображен как часть России, а не Украины, изменили, а оригинальное видео с "российским" полуостровом скрыли без объяснений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Видео с корректным обозначением Крыма появилось накануне в YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца. Теперь же ролик доступен и на канале венгерского правительства, а старая версия, с "российским" Крымом, – уже нет.

Официально власти Венгрии никак не комментировали ситуацию, но видео исправили после публичного демарша Министерства иностранных дел Украины в субботу.

Накануне правительство Венгрии обнародовало ролик с призывом о скорейшем мире в Украине. На видео Крым был изображен частью России.

3 июня появилась реакция украинского Министерства иностранных дел на скандальный видеоролик. В ведомстве призвали Венгрию прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

Официально Венгрия, как и подавляющее большинство государств мира, не признает противоправной аннексии Крыма Россией в 2014 году.