Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ

Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня відвідає Київ з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святішого Отця Франциска", – йдеться у повідомленні Святого престолу.

Як зазначається, головна мета цього візиту – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

Нагадаємо, кардинал Маттео Зуппі назвав війну "пандемією" і заявив, що всі християни покликані бути миротворцями.

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, але поки що подробиць не розкривають.