Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине посетит Киев

Посол Папы Римского Франциска по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи 5-6 июня посетит Киев с визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ссылаясь на предыдущие сообщения Святого престола, сообщаем, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Зуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев как посланник Святейшего Отца Франциска", – говорится в сообщении Святого престола.

Как отмечается, главная цель этого визита – внимательно выслушать украинскую власть о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые помогут ослабить напряженность.

Напомним, кардинал Маттео Зуппи назвав войну "пандемией" и заявил, что все христиане призваны быть миротворцами.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Зуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине.

Вероятно, это та миссия, о которой Папа говорил во время своего визита в Венгрию в апреле, но пока подробностей не раскрывают.